Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (24.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Nachdem die Konkurrenten Twitter und Snap bereits gestern ihre Zahlen vorgelegt hätten, würden die Analysten nun teilweise ihre Schätzungen für Facebook überarbeiten. Denn diese seien offenbar zu konservativ. Die Credit Suisse presche bereits vor. Die Schweizer Bank ihr Kursziel für die Facebook-Aktie von 400 auf 480 USD angehoben und damit auf ein neues Hoch unter den Analysten. Die Experten hätten erklärt, dass sie für die Produktangebote des US-Unternehmens im Hinblick auf die nächste Woche anstehenden Gewinne optimistisch seien.Facebook melde zwar erst nächste Woche am Mittwoch Zahlen für das abgelaufene Quartal, aber viele Experten seien offenbar von dem guten Abschneiden der Wettbewerber Twitter und Snap gestern auf dem falschen Fuß erwischt worden. Deshalb habe sich die Facebook-Aktie am Freitag mit einem satten Plus an die Spitze des NASDAQ-Index schieben können, während die Experten ihre Schätzungen bereits überarbeiten würden.Die Facebook-Aktie habe am Freitag zeitweise mit 375,33 USD auf einem neuen Rekordhoch notiert. Charttechnisch sei das eine gute Sache. Wer noch nicht investiert sei, könne vor Zahlen daher noch zugreifen. Alle anderen sollten ihre Gewinne laufen lassen. Der Tech-Konzern gehöre auf jeden Fall zu den Profiteuren der Post-Corona-Zeit, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.07.2021)Börsenplätze Facebook-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:314,35 EUR +5,35% (23.07.2021, 22:26)