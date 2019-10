Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

170,78 EUR -0,25% (16.10.2019, 16:59)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

169,96 EUR -1,05% (16.10.2019, 16:49)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

187,92 USD -0,51% (16.10.2019, 16:35)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (16.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Gleich mehrere Unterstützer der Facebook-Kryptowährung Libra hätten diese Woche ihren Rückzug aus dem Projekt angekündigt. Darunter unter anderem die Zahlungsdienstleister Visa und Mastercard sowie eBay und Stripe. Am Montag sei zudem Booking Holdings abgesprungen. Der zuständige Manager von Libra sei jedoch weiterhin zuversichtlich."Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn wir all diese großartigen Firmen mit an Bord gehabt hätten", so Marcus in einem Interview mit dem Nachrichtensender CNBC. Aber er könne es nachvollziehen, wenn diese ihre Anteilseigner respektieren würden, die Libra skeptisch gegenüberständen. Stattdessen habe er auf den Fortschritt verwiesen, den das Projekt mache.Am Montag hätten sich unter anderem Vertreter von Spotify, Uber und Lyft in Genf getroffen, um eine gemeinsame Organisationsstruktur zu besprechen.Die Euphorie um Libra sei schon seit längerem verflogen. Stattdessen würden sich immer mehr Bedenken aufdrängen. Der Ausstieg einiger Unternehmen wie Mastercard und Visa zeige, dass die Skepsis nach wie vor hoch sei.Anleger bleiben an Bord, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.