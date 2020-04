Börsenplätze Facebook-Aktie:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Der positive Newsflow rund um den US-Konzern reiße nicht ab. Nach den zahlreichen Produktinnovationen der letzten Tage habe Facebook inmitten der Coronavirus-Krise nun die zweitgrößte Investition der Firmengeschichte getätigt und sich eine lukrative Beteiligung im stark wachsenden indischen Markt gesichert.Facebook vergrößere sein Engagement in Indien mit einer milliardenschweren Beteiligung an einem App-Netzwerk. Für 5,7 Mrd. USD kaufe das Online-Netzwerk einen Anteil von knapp 10% an Jio Platforms. Für den US-Konzern sei dies der größte Kauf seit der Übernahme von WhatsApp im Jahr 2014. Mit dem Anteilskauf werde Facebook der größte Minderheitsaktionär an Jio Platforms. Jio Platforms, wo u.a. das App-Geschäft eines der großen indischen Mobilfunkanbieters gebündelt sei, werde dadurch mit gut 66 Mrd. USD bewertet. Facebook wolle eigenen Angaben zufolge auch die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zwischen WhatsApp und dem Online-Marktplatz JioMart ausloten.Die Aktionäre hätten auf die Nachricht euphorisch reagiert und die Facebook-Aktie im regulären Handel nach oben geschickt. Durch die Überwindung der 50-Tage-Linie habe das Papier nun ein neues Kaufsignal ausgelöst. "Der Aktionär" habe bereits mehrfach über die hohen Cashreserven von Facebook berichtet, nun mache der Social-Media-Riese in einem beeindruckenden Ausmaß davon Gebrauch. Ein weiterer Schritt in Richtung internationale Expansion und Diversifikation des Produkt-Portfolios. Die Facebook-Aktie bleibe ein absolutes Basisinvestment, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link