Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (20.04.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher und Andreas Schiller, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) von "Halten" auf "Kauf" herauf.Markterwartungen klar übertroffen: Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 33% auf USD 28,07 Mrd. gestiegen, wohingegen die Analystenschätzungen lediglich von USD 26,41 Mrd. ausgegangen seien. Dabei hätten sich die reinen Werbeerlöse im Berichtsquartal um 31% auf USD 27,19 Mrd. erhöht, während die Sparte "Other" um satte 156% auf USD 885 Mio. zugelegt habe. Zu letzterer würden etwa die Initiativen von Facebook im Bereich Augmented Reality (Stichwort "Oculus") zählen. Das Wachstum beim Betriebsergebnis habe sich mit +44% überproportional hoch gestaltet. Der Gewinn je Aktie habe mit USD 3,88 ebenfalls deutlich über den Markterwartungen von USD 3,22 gelegen, was einem Anstieg im Jahresvergleich von 52% entspreche. Hier habe Facebook allerdings auch eine vergleichsweise niedrige Steuerquote in die Karten gespielt.Der weltweite durchschnittliche Umsatz pro User (ARPU) habe mit USD 10,14 über den Erwartungen in Höhe von USD 9,71 gelegen, was einem Anstieg im Jahresvergleich von 21% entspreche. Besonders in den lukrativen Regionen USA und Europa sei der Anstieg nicht nur in puncto Wachstumsrate überproportional ausgefallen, sondern habe zudem auch klar über dem Konsens gelegen.Solides Nutzerwachstum: Die Anzahl der täglich aktiven User sei im Vergleich zu Q4 2019 um 11% auf 1,84 Mrd. gestiegen (Konsens: 1,83 Mrd. User). Die Anzahl der monatlich auf Facebook eingeloggten Personen habe mit 2,8 Mrd. (+12%) ebenfalls die Markterwartungen (2,76 Mrd. User) erfüllt.Facebook habe zudem angekündigt, weitere Aktien im Umfang von USD 25 Mrd. zurückkaufen zu wollen. Diese Ankündigung sei zusätzlich zu den zuvor genehmigten Rückkäufen von bis zu USD 34 Mrd. zu verstehen, wovon am Ende des Jahres 2020 noch USD 8,6 Mrd. ausständig gewesen seien.Die Bewertung erscheine wie bei fast allen Social Media Plattformen teuer, wenngleich dies die unterstellten Wachstumsraten etwas relativieren würden. Zudem gehöre Facebook im Bewertungsvergleich mit seiner direkten Konkurrenz noch zu den günstigeren Unternehmen.Die bärenstarken Zahlen im Schlussquartal 2020 würden die Rolle von Facebook als Krisenprofiteur unterstreichen. Der COVID-19 bedingte Trend zum Onlinehandel sowie die generelle Verlagerung des realen Lebens zunehmend in die digitale Welt habe die Werbeerlöse des US-Konzerns (trotz diverser prominenter Boykott-Aufrufe) in bisher unbekannte Höhen steigen lassen. Zusätzlichen Schub habe die hohe Nachfrage nach dem Virtual Reality Headset Oculus Quest 2 verschafft. Für 2021 gebe sich das Management zwar zurückhaltend, was aber vor allem daran liege, dass die hohe Vergleichsbasis und eine allgemeine Rückkehr zur "Normalität" die erzielbaren Wachstumsraten im Laufe des Jahres wieder etwas normalisieren dürfte. Auch wenn die regulatorischen Herausforderungen sich etwas bremsend auf die Kursentwicklung auswirken könnten, so sähen die Analysten ob der gemäßigteren Bewertung im Peer Group Vergleich durchaus noch Potenzial.Insbesondere im Zuge der von ihnen weiterhin erwarteten Fortsetzung der zyklischen Erholung im Jahresverlauf gehen Leopold Salcher und Andreas Schiller, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, durchaus von einem weiteren Anspringen der Online-Werbeeinnahmen aus, weswegen sie ihre "Halten"-Empfehlung auf "Kauf" revidieren und das Kursziel auf USD 330 anheben. Das Kursziel basiere auf einem Multiple-Ansatz, die Zahlen auf Konsensschätzungen sowie eigenen Schätzungen. (Analyse vom 20.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen