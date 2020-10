Börsenplätze Facebook-Aktie:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (05.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Die Aufspaltung von Facebook sei nicht nur ein heiß diskutiertes Thema in den Medien, sondern offensichtlich auch das Ziel vieler Politiker und Wettbewerbshüter. Vielen sei das Zuckerberg-Imperium aufgrund seiner Größe, Reichweite und Finanzkraft schlicht ein Dorn im Auge. Doch nun wehre sich der Konzern vehement gegen die Zerschlagungspläne.In einem mehrseitigen Dokument, verfasst von Facebooks Anwälten, schreibe Facebook, dass eine mögliche Aufspaltung von Facebook in Facebook, WhatsApp und Instagram einen Milliarden-Schaden anrichten, dem Verbraucher schaden und gegen geltendes Recht verstoßen würde. Somit sei der Zerschlagungsversuch eine "völlige Totgeburt".Am Donnerstag müssten die CEOs von Facebook, Google und Twitter vor dem Senate Committee on Commerce (Handelsausschuss) aufgrund ihrer Geschäftspraktiken Rede und Antwort stehen."Der Aktionär" empfehle Anlegern das Kartellverfahren gegen Facebook gelassen hinzunehmen. Die Erfahrung zeige, dass solche Kartellverfahren sehr lange dauern könnten. Zudem könnte eine mögliche Zerschlagung den Aktionären von Facebook sogar noch in die Hände spielen, da sie im besten Fall statt einer drei Aktien von sehr erfolgreichen Social-Media-Unternehmen erhalten könnten, deren Gesamtbewertung an der Börse höher liegen dürfte, als dies bei der Facebook-Aktie allein aktuell der Fall sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.