Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

196,76 EUR +0,16% (30.06.2020, 10:54)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

196,96 EUR +2,64% (30.06.2020, 10:35)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

220,64 USD +2,11% (29.06.2020, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (30.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetriesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Rund 90 Konzerne hätten sich bislang zusammengeschlossen, um Werbung auf der Social-Media-Plattform auszusetzen. Das solle den US-Konzer dazu bewegen, seinen Umgang mit Hasskommentaren zu überdenken. Daraufhin sei die Facebook-Aktie in einer ersten Reaktion unter Druck geraten."Der Aktionär" gehe davon aus, dass der Boykott das Werbegeschäft nur temporär belaste. Im Zuge der Initiative habe die Facebook-Aktie ausgehend von ihrem Allzeithoch bei 245,18 USD rund 13% verloren. Eine Konsolidierung sei nach dem rasanten Kursanstieg der vergangenen Wochen allerdings ohnehin überfällig. Für langfristig orientierte Anleger ergebe sich nun die Gelegenheit, vergünstigt zum Zuge zu kommen. Mit WhatsApp-Pay und dem geplanten Einstieg ins E-Commerce-Geschäft könnten schon bald frische Impulse folgen. Die Facebook-Aktie bleibe ein Kauf, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.06.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: