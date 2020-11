Börsenplätze Facebook-Aktie:



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol Deutschland: FB2A, NASDAQ-Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (10.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse den Rücksetzer bei der Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol Deutschland: FB2A, NASDAQ-Ticker-Symbol: FB) zum Neueinstieg zu nutzen.Die Anteilscheine von Facebook seien nach den positiven Impfstoff-News stark unter die Räder geraten. Seit gestern betrage das Kursminus mehr als acht Prozent. Offensichtlich hätten Anleger in Facebook einen Krisen-Profiteur ausgemacht, der von der Wirtschaftserholung nicht so stark profitieren werde. Zu Unrecht. Denn das operative Geschäft von Facebook laufe weiterhin prächtig.Heute habe die Tochter WhatsApp ein neues E-Commerce-Feature eingeführt. Die Nutzer sollten nun in der Lage sein, über einen Shopping-Button einen Produkt-Katalog zu durchsuchen. Die Funktion solle es den Unternehmen zudem erleichtern, ihre Produkte für die WhatsApp-Nutzer sichtbarer zu machen.Gehe man davon aus, dass Facebook künftig pro Produktverkauf eine kleine Gebühr verlange, dann könnte das neue E-Commerce-Feauture WhatsApps Umsätze dramatisch in die Höhe schrauben.Erst vor kurzem sei bekannt geworden, dass Facebook eine Bezahlfunktion bei WhatsApp in Indien eingeführt habe. WhatsApp arbeite hierbei mit den fünf Haupt-Banken in Indien zusammen: ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank, State Bank of India und Jio Payments Bank. Die Bezahlfunktion sei im AppStore von Apple und PlayStore von Google für die neueste Version von WhatsApp verfügbar.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link