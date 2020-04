Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (29.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Facebook werde heute nach der Schließung der US-Börsen seine Zahlen zum ersten Quartal 2020 vorlegen. Der US-Konzern habe bereits im Vorfeld angekündigt, dass es im laufenden Jahr aufgrund der Coronakrise mit Umsatzeinbußen im Werbegeschäft rechne. Zeitgleich habe das Social-Media-Netzwerk bereits bekanntgegeben, einen deutlichen Nutzungsanstieg seiner Dienste im Zuge der Pandemie zu beobachten. Facebook habe im Zuge der Krise mit einer Vielzahl von Produktinnovationen und -erweiterungen punkten können.Man dürfe also gespannt sein, ob Facebook im Kontext der Q1-Zahlen bereits von positiven Effekten seiner Innovationspipeline berichten werde.Die Facebook-Aktie habe seit ihrem März-Tief bereits rund 30% zulegen können. Gelinge dem Social-Media-Riesen eine positive Überraschung bei den Q1-Zahlen, dann könnte das Papier die 200-Tage-Linie bei rund 192,32 USD durchbrechen und damit ein neues technisches Kaufsignal auslösen können. Andernfalls drohe ein Abrutschen in Richtung der 180-USD-Marke. "Der Aktionär" bleibe für die langfristige Zukunft des US-Konzerns aufgrund seiner starken fundamentalen Verfassung, hoher Liquiditätsreserven und Innovationsfähigkeit sehr optimistisch. Dabeibleiben und Gewinne laufen lassen, rät Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.04.2020)Hinweis:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: