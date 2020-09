Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

219,90 EUR +0,37% (28.09.2020, 19:20)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

220,35 EUR +1,85% (28.09.2020, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

256,20 USD +0,54% (28.09.2020, 19:06)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (28.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Social Media-, Streaming- und andere Internetdienstanbieter würden weithin als Profiteure der Coronakrise zählen. Dies überrasche wenig, denn wenn die Leute zu Hause sitzen würden, dann würden sie im Internet surfen oder zocken, sich in den Sozialen Diensten tummeln oder sich Onlinevideos anschauen.Obwohl viele Aktien der Big Player aus den oben erwähnten Branchen seit dem Corona-Tief stark gestiegen seien, sehe ein Analyst von Guggenheim immer noch reichlich Potenzial nach oben. Laut dem Experten Michael Morris seien die Bewertungen dieser Werte im Vergleich zu vielen Software-Unternehmen aktuell sogar zu niedrig angesetzt.Dabei würden sie sich angesichts ihres Geschäftsmodells mit Softwareentwicklern vergleichen lassen, die den Fokus auf den Consumer-Bereich legen würden. Zudem würden viele Investoren das langfristige Umsatz- und Wachstumspotenzial, gerade im Bereich der Werbeanzeigen, unterschätzen.Der Experte habe als Folge seiner Analyse die Ziele für Facebook (330 statt bisher 295 Dollar), Alphabet (1.850 statt bisher 1.725 Dollar), Netflix (570 statt bisher 530 Dollar), Pinterest (neues Ziel: 48 Dollar), Snap (28 statt bisher 22 Dollar) und Twitter (48 statt bisher 39 Dollar) angehoben.Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook, Alphabet, Twitter.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link