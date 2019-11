Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

173,70 EUR 0,00% (04.11.2019, 08:43)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

171,08 EUR (01.11.2019)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

193,62 USD (01.11.2019)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (04.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Facebook: Große Sprünge nach dem Quartalsbericht - ChartanalyseInfolge der Veröffentlichung der Quartalszahlen am vergangenen Mittwoch präsentierten sich die Aktien von Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) hochvolatil, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Wert sei mit einer Kurslücke über die Widerstände bei 191,38 und 193,10 USD gesprungen und habe in der Spitze bis auf 198,09 USD angezogen. Dieses Niveau hätten die Käufer aber nicht halten können. Noch am selben Tag seien die Kursgewinne wieder dahin geschmolzen, am vergangenen Freitag hätten die Verkäufer sogar die entstandene Kurslücke im Chart komplett geschlossen. Diesen Rücksetzer hätten wiederum einige Schnäppchenjäger genutzt, die den Anstieg bislang verpasst hätten, und ein bullishes Intraday-Reversal bewirkt.Ausblick: Die Aktien hätten eine insgesamt gute mittelfristige Basis vorliegen. Ein Ausbruch über wichtige Widerstände wie auch ein Pullback auf diese neuen Unterstützungen sei bereits erfolgt.Die Long-Szenarien: In der neuen Handelswoche könnten die Käufer einen erneuten Angriff unternehmen, die charttechnischen Hürden bei 198,09 und 198,48 USD aus dem Weg zu räumen. Gelinge dies, wäre die mittelfristige Bodenbildung im Chart untermauert und das Allzeithoch bei 208,66 USD das nächste Ziel. Wiederum darüber seien keine klassischen Widerstände im Chart mehr auszumachen. Projektionsziele würden Potenzial auf 213,00 und darüber 221,00 USD andeuten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: