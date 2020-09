Börsenplätze Facebook-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Für den "Aktionär" sei der Social-Media-Riese eindeutig eines der innovativsten Unternehmen der Welt. Denn das Zuckerberg-Imperium überrasche seine Anleger immer wieder mit neuen Produktneuerungen oder -erweiterungen. Auch der heutige Tag bilde hier keine Ausnahme.Facebook habe heute mitgeteilt, dass einige Nutzer zum ersten Mal in der Lage gewesen seien, von der Instagram- zur Messenger-App eine Nachricht zu versenden. Das sei der erste Schritt zur vollen Integration aller drei Social-Media-Apps (Messenger, Instagram und WhatsApp) von Facebook.Facebook sehe in der Zusammenführung der drei Apps einen Vorteil für die Nutzer, da ihnen ermöglicht werde, mit einer breiteren Gruppe aus dem Dienst ihrer Wahl zu kommunizieren. CEO Zuckerberg habe auch gesagt, dass der E-Commerce eine große Priorität für das Unternehmen habe, und der Zusammenschluss die Kommunikation zwischen Händlern und Käufern erleichtern würde.Auch "Der Aktionär" sehe in der Zusammenführung der drei Apps einen großen Mehrwert - sowohl für die Nutzer als auch für Facebook selbst. Ein großes zusammengeführtes Ökosystem würde aufgrund der größeren Reichweite sowohl dem E-Commerce als auch den Payment-Diensten einen zusätzlichen Schub verleihen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.