Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

233,15 EUR +0,32% (27.11.2020, 16:43)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

232,90 EUR +0,39% (27.11.2020, 16:29)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

278,11 USD +0,91% (27.11.2020, 16:30)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Deutschland Facebook-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol Deutschland: FB2A, NASDAQ-Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (27.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol Deutschland: FB2A, NASDAQ-Ticker-Symbol: FB).Neben dem Bitcoin werde es bald ein weiteres Krypto-Bezahlsystem geben: den Libra Coin. Laut Medienberichten könnte die Kryptowährung bereits in wenigen Wochen an den Start gehen. Eine entscheidende Rolle spiele dabei die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma.Wie die "Financial Times" unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertrauten Personen berichte, plane die von Facebook angeführte Libra Associaition den Libra Coin im Januar 2021 einzuführen. Zunächst solle eine Version des Libra Coins mit einem Wechselverhältnis von 1:1 zum Dollar gelauncht werden.Das genaue Startdatum hänge dabei davon ab, wann die Libra Association die Genehmigung von der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma für den Betrieb als Zahlungsdienst erhalte. Diese könnte laut den Insiderinformationen aber bereits im Januar kommen, wie die "Financial Times" berichte.Sofern die Libra Associaition die Zulassung erhalte, stehe der breitflächigen Einführung des Libra Coin nichts mehr im Wege: Laut dem "Bayerischen Rundfunk" würde dann selbst das EU-Recht nicht mehr greifen, da es keine Limits für "Internet-Produkte", die woanders zugelassen seien, gäbe.Die Facebook-Aktie bleibt nach dem Rücksetzer ein Kauf, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link