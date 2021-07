Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

299,35 EUR +0,34% (07.07.2021, 16:42)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

301,35 EUR +1,24% (07.07.2021, 16:31)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

354,92 USD +0,61% (07.07.2021, 16:32)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (07.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Vorbei seien die Zeiten, in denen Donald Trump mit nur wenigen Zeichen den Aktienmarkt habe beeinflussen können oder tausende Supporter auf die Straße gebracht habe. Denn Facebook und Twitter hätten gegen die spalterischen Fake-News des Ex-Präsidenten Flagge gezeigt und ihn kurzerhand von ihren Plattformen verbannt. Dagegen wolle Trump jetzt wohl vorgehen.Laut einem Bericht von Axios plane Donald Trump gegen seine permanente Verbannung von Twitter sowie seine zwei Jahre andauernde Sperre für Facebook und Instagram, Klage einzureichen. Der Vorwurf laute schwer: Zensur! Eine Pressekonferenz solle um 17:00 MEZ anstehen.Wie wichtig die Sozialen Medien für den Ex-Präsidenten seien, zeige Trumps dramatisch geschrumpfter Einfluss auf die Öffentlichkeit. Immer wieder sei zwar eine Rückkehr in die Sozialen Medien angekündigt worden, womöglich auf einer eigenen Plattform - was dann gefolgt sei, sei aber eher ein Rohrkrepierer gewesen.Anfang Mai habe Trump auf seiner Homepage einen Blog-Bereich gestartet, der Titel: "Vom Schreibtisch von Donald J. Trump". Ende Mai habe es in einer Rundmail an seine Anhänger noch geheißen, der Ex-Präsident habe damit die "beherzte Rückkehr in die sozialen Medien" vollbracht. Drei Tage später sei der Blog offline gegangen. Zuvor habe die "Washington Post" berichtet, Trumps Homepage habe binnen einer Woche weniger Besucher angezogen als beispielsweise die Haustier-Adoptionsseite Petfinder. Die Zeitung habe geschrieben: "Im Internet gleitet der ehemalige Präsident Donald Trump auf etwas zu, gegen das er sein ganzes Leben lang gekämpft hat: Bedeutungslosigkeit."Mit Material von dpaAFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link