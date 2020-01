Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

186,70 EUR -7,98% (30.01.2020, 09:10)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

201,50 EUR +2,05% (29.01.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

223,23 USD +2,50% (29.01.2020, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (30.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Der Internetgigant habe im vergangenen Quartal die Marke von 2,5 Milliarden aktiven Nutzern erreicht und wachse weiter schnell. Doch auch die Kosten würden steigen, u.a. weil das Online-Netzwerk immer mehr Mitarbeiter brauche. Zudem würden Datenschutz-Regeln wie die DSGVO das Werbegeschäft erschweren. Der US-Titel sei nach Bekanntgabe der Zahlen deutlich eingebrochen. Nachbörslich habe die Facebook-Aktie rund sieben Prozent auf 207,70 Dollar verloren.Im Schlussquartal 2019 sei der Umsatz im Jahresvergleich um ein Viertel auf gut 21 Mrd. Dollar (19 Mrd. Euro) geklettert. Der Gewinn habe zugleich aber um vergleichsweise moderate sieben Prozent auf 7,35 Mrd. Dollar zugelegt. Das Gewinnwachstum sei langsamer gewesen als Anleger es von Facebook gewohnt sei.Mark Zuckerberg habe angekündigt, er wolle die Positionen des Online-Netzwerks offensiver vertreten. "Mein Ziel für das nächste Jahrzehnt ist es nicht, gemocht, sondern verstanden zu werden", habe er in einer Telefonkonferenz mit Analysten gesagt. "Damit man Vertrauen gewinnen kann, müssen die Leute wissen, wofür man steht."So wolle das Unternehmen verstärkt die Redefreiheit, die Verschlüsselung und sein werbebasiertes Geschäftsmodell verteidigen. Dem Online-Netzwerk werde u.a. vorgeworfen, es sammele zu viele Daten für die Personalisierung der Anzeigen und wolle User länger auf der Plattform halten, um ihnen mehr Werbung einzublenden.Anleger sollten dennoch investiert bleiben, sich aber mit einem Stopp unterhalb der 200-Tage-Linie absichern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link