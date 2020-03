Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (26.03.2020/ac/a/n)



Facebook sehe trotz des steigenden Engagements auf seinen Plattformen eine Abschwächung seines Werbegeschäfts. Betroffen seien insbesondere Länder wie beispielsweise Italien, welche drastische Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von Covid-19 ergriffen hätten."Da sich die Pandemie ausdehnt und immer mehr Menschen sich physisch voneinander distanzieren, bedeutet dies auch, dass viel mehr Menschen unsere Apps nutzen", heiße es in einem Blog-Beitrag des Unternehmens. Die Dienste des Unternehmens würden weiter stabil und zuverlässig laufen und ein deutlich höheres Nutzeraufkommen verzeichnen. Gleichzeitig sei Facebooks Werbegeschäft beeinträchtigt, da nicht viele der Dienste, bei denen ein verstärktes Engagement festzustellen sei, monetarisiert werden könnten. Zudem sei eine Abschwächung des Anzeigengeschäfts in besonders stark durch das Virus betroffenen Ländern zu beobachten.Anfang dieses Monats hätten die Analysten von Needham ihre Schätzungen für Facebook für den ersten Teil des Jahres aufgrund der Verbreitung von Coronavirus und seiner Auswirkungen auf das Werbegeschäft gesenkt. Die Analysten hätten geschrieben, dass sich niedrigere Ausgaben für Reisen, Einzelhandel, Konsumgüter und Unterhaltung gezeigt hätten. Diese würden zusammen 30 bis 45 Prozent des Gesamtumsatzes von Facebook ausmachen.Die Ankündigung von Facebook erfolge einen Tag, nachdem Twitter seine Umsatz- und Gewinnprognose für das erste Quartal sowie seinen Ausblick für das Gesamtjahr zurückgezogen habe. Auch bei Twitter wirke sich die Ausbreitung des Coronavirus negativ auf die Nachfrage der Werbetreibenden aus. Laut Twitter sei die Nutzung des Kurznachrichtendienstes gestiegen. Aber die Unsicherheit über die Schwere der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie werde wahrscheinlich das Werbeanzeigenbudget belasten.Investierte Anleger bleiben an Bord, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". Anleger an der Seitenlinie sollten die Korrektur zum Aufbau einer ersten Position nutzen. (Analyse vom 26.03.2020)