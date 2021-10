Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

283,00 EUR -3,82% (22.10.2021, 13:37)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

282,75 EUR -3,47% (22.10.2021, 13:28)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

341,88 USD +0,32% (21.10.2021, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (22.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Das Metaverse gelte als eines der wichtigsten Vorhaben von Facebook-CEO, Mark Zuckerberg. Dabei bekomme er nun Konkurrenz aus Südkorea, wo am Freitag die Unterlagen für einen Börsengang von Dear U gebilligt worden seien. Das Unternehmen setze bei seinen Plänen auf einen weltweiten Trend mit einer gigantischen Fan-Base.Dear U sei ein Tochterunternehmen des Musik-Labels S.M. Entertainment und eine Plattform, auf der K-Pop (kurz für Koreanische Pop-Musik)-Stars mit ihren Fans kommunizieren könnten. Aktuell noch via Textnachrichten. Außerdem gehöre ein Karaoke-Dienst zum Angebot.K-Pop hbe sich seit Mitte der Nullerjahre zu einem globalen Phänomen entwickelt. Laut einer Untersuchung des südkoreanischen Außenministeriums und der Korea Foundation habe der Trend im Juli dieses Jahres die Grenze von weltweit 100 Millionen Fans überschritten.Eine Entwicklung, von der auch das erst 2017 gegründete Dear U profitiere. Alleine im ersten Halbjahr 2021 habe das Unternehmen umgerechnet 15,5 Millionen Dollar Umsatz gemacht - nach elf Millionen im Gesamtjahr 2020 - und einen Gewinn von 4,4 Millionen.Dieses neue Augmented-Reality-Modell gelte unter Tech-CEOs weltweit als das nächste große Ding. Facebook-Gründer, Mark Zuckerberg, sehe darin beispielsweise die Zukunft seines Unternehmens. Mit 2,9 Milliarden angemeldeten Nutzern hat Facebook sogar noch eine größere Basis als Dear U, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". "Der Aktionär" werde die weitere Entwicklung der Südkoreaner im Blick behalten. (Analyse vom 22.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link