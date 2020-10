Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (14.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Der US-Titel habe im Zuge der September-Korrektur deutlich eingebüßt. In der Spitze habe ein Kursminus von rund 20 Prozent zu Buche gestanden. Die Schmach habe jedoch nicht lange gewährt - die Bullen hätten schon längst das Ruder wieder übernommen. Jetzt rücke eine wichtige Chartmarke in den Mittelpunkt.Nachdem die Bullen die 50-Tage-Linie überwunden hätten, stehe als nächste Hürde der horizontale Widerstand bei rund 290 Dollar bereit. Werde auch dieser erklommen, dann warte als nächstes bereits die psychologisch wichtige Marke bei 300 Dollar auf ihre Überwindung. Danach würden bis zum Rekordhoch bei 304,67 Dollar nur noch wenige Prozent fehlen.Auch aus operativer Sicht gebe es beim Social-Media-Riesen Positives zu berichten. Laut dem Marketing- und Analyseportal AppFlyer nehme Facebook den ersten Platz bei der werbebezogenen Monetarisierung von mobilen Inhalten ein. Erst danach komme der Internetriese Google, das über 90 Prozent seiner Erlöse mit Werbung erziele.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: