Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (26.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Es habe den Facebook-Plattformen nie am Wachstum gemangelt - entscheidend sei jedoch gewesen, ob WhatsApp oder Instagram besser monetarisiert werden könnten. Ein Blick nach China zeige, dass Facebook womöglich endlich die perfekte Lösung gefunden habe.Die Lösung laute "Instagram Checkouts" und sei ein E-Commerce-Feature, das den Nutzern ermögliche, ohne die App zu verlassen, ein Produkt zu kaufen. Aktuell werde die Instagram-Erweiterung nur mit 23 Marken getestet - doch das Potenzial könnte riesig sein.Ein Blick ins technologisch fortgeschrittene China zeige: Die junge Generation stehe auf das sogenannte "Social Commerce". Direkt aus dem Blog-, Video- oder Story-Post lasse sich hier das vom Influencer beworbene Produkt bestellen.Die Weiterentwicklung des E-Commerce sei in China bereits ein Riesengeschäft. Laut Frost&Sullivan sollten 2022 rund 15 Prozent aller Online-Verkäufe bereits über Plattformen wie iQiyi, WeChat oder TikTok abgewickelt werden.Verglichen damit habe die USA - und erst Recht Europa - noch Aufholpotenzial. Der "Social Commerce" mache in den USA beispielsweise nur drei Prozent der gesamten Online-Verkäufe in Höhe von 513 Milliarden Dollar aus.DB-Analyst Lloyd Walmsley sei der Meinung, dass "eine optimierte E-Commerce-Erfahrung mit Instagram im Jahr 2021 einen zusätzlichen Umsatz von 10 Milliarden Dollar bringen könnte."Facebook-Finanzchef David Wehner versuche die Euphorie der Analysten in der Konferenz zu den Q1-Zahlen jedoch etwas zu bremsen. "Ich denke, es dürfte eine Weile dauern, bis Instagram Shopping sich auf unser Geschäft merklich auswirkt."Die Begeisterung rund um Instagram Shopping und insbesondere Checkouts sei jedoch nachvollziehbar, biete sie doch für Facebook die Möglichkeit abseits von Werbung Wert auf der Plattform zu schaffen. Nach starken Quartalszahlen sei die fortschreitende Monetarisierung von Instagram das langfristige Sahnetüpfelchen.Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.04.2019)