Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (24.04.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Analyst Stephen Ju von der Credit Suisse:Stephen Ju, Aktienanalyst der Credit Suisse, bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX , Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB).Die Analysten der Credit Suisse sind weiterhin der Ansicht, dass der Q3-Bericht von Facebook Inc. einen entscheidenden Hinweis geben könnte, in welche Richtung sich der Aktienkurs bewegen werde. Aussagen zu den Investitionen und operativen Ausgaben würden hoffentlich Signale für eine Rückkehr zu Free Cash flow-Wachstum liefern.Im Vorfeld der Bekanntgabe des Q1-Berichts gebe es Anzeichen für ein leichtes Schrumpfen der Budgets in den USA. In Europa sei ein moderater Gegenwind zu verzeichnen. Abgesehen davon würden sich die Signale mehren, dass mit neuen Produkten Wertschöpfung betrieben werden können.Analyst Stephen Ju glaubt auch ohne materiellen Anstieg der ad loads an ein langfristiges Umsatzwachstum. Der Markt unterschätze das Monetarisierungspotenzial von anderen Nutzerplattformen wie Messenger und WhatsApp.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: