Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (27.03.2018/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Die US-Verbraucherschutzbehörde FTC leitet eine Untersuchung gegen Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ein, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Facebook-Chef Mark Zuckerberg solle zudem vor dem US-Senatsausschuss aussagen.Facebook befinde sich derzeit in der schwersten Krise seit Gründung des Unternehmens. Facebook's Datenschutzpraktiken seien international in Kritik geraten, nachdem bekannt geworden sei, dass persönliche Daten von rund 50 Millionen Nutzern unerlaubt an Dritte weitergegen worden seien.Nun habe die US-Verbraucherschutzbehörde FTC angekündigt, dass sie eine Untersuchung gegen Facebook eingeleitet habe. Die Verbraucherschutzbehörde wolle prüfen, inwieweit das Unternehmen gegen Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre verstoßen habe. "Die FTC nimmt jüngste Presseberichte sehr ernst, die grundsätzliche Bedenken aufwerfen, was den Umgang mit privaten Daten bei Facebook angeht. Heute bestätigt die FTC, dass es eine offene, nichtöffentliche Untersuchung zu diesen Praktiken eingeleitet hat", habe die Behörde mitgeteilt. Darüber hinaus solle Facebook-Chef Mark Zuckerberg vor dem Justizausschuss des US-Senats aussagen. Am 10. April solle Zuckerberg erklären, wie Facebook in der Vergangenheit und künftig mit dem Schutz und der Überwachung von Nutzerdaten umgehe.Bundesjustitzministerin Katarina Barley habe nach einem Treffen am Montag mit dem europäischen Vize-Chef von Facebook Richard Allan angekündigt, der Konzern habe zugesagt, betroffene Nutzer über den Missbrauch ihrer Informationen in Kenntnis zu setzen. Zugleich habe die SPD-Politikerin angekündigt, Technologieunternehmen wie Facebook stärker zu überwachen. Das US-Unternehmen habe in dem Gespräch Kompromissbereitschaft gezeigt und signalisiert, mehr Transparenz beim Einsatz von Algorithmen zu zeigen.An der Börse habe Facebook seit dem Bekanntwerden des Skandals fast 50 Milliarden US-Dollar an Wert verloren. Am Montag habe die Aktie zum Handelsbeginn mehr als fünf Prozent eingebüßt in einem sonst positiven Marktumfeld. Zeitweise habe die Aktie mehr als acht Prozent verloren, sich dann etwas im weiteren Handelsverlauf erholt.Die Facebook-Aktie werde aktuell bei USD 160,06 (27.03.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei USD 195,32 (01.02.2018), das Jahrestief bei USD 138,77 (27.03.2018) gelegen. Bei Bloomberg würden 44 Analysten die Aktie auf "kaufen", zwei auf "halten" und zwei auf "verkaufen" setzen. Bloomberg-Analysten setzen aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von USD 220,72. (Analyse vom 11.05.2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link