Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (26.03.2018/ac/a/n)



Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktie rutscht gefährlich ab! AktienanalyseOliver Götz von der " BÖRSE am Sonntag " nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social Media-Anbieters Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Habe Cambridge Analytica mithilfe von Facebook unerlaubt Millionen Nutzerdaten ausgewertet und damit Donald Trumps Wahlkampf unterstützt? Facebook-Gründer Mark Zuckerberg sei zunächst abgetaucht, habe sich dann aber kleinlaut gezeigt und habe Aufklärung versprochen. Anleger jedoch seien verunsichert. An der Börse rutsche der Kurs gefährlich weit ab. Und ziehe andere Schwergewichte der Branche mit. Innerhalb von fünf Tagen sei der Facebook-Kurs um elf Prozent auf 164 US-Dollar gefallen. 50 Milliarden US-Dollar Börsenwert seien damit in einer einzigen Handelswoche vernichtet worden.Die Sorgen vor steigendem politischem Regulierungsdruck und der erneute Vertrauensverlust unter den eigenen Nutzern könnten die Papiere der Silicon-Valley-Stars noch hart treffen. Schließlich würden sie nach wie vor hohen Bewertungen unterliegen. Und da sich die Märkte zunehmend volatiler präsentieren würden, könnten einige Anleger erst einmal ihre Gewinne sichern. Alles in allem dürften Konzerne wie Alphabet, Apple oder eben Facebook aber auch weiterhin Gewinnmaschinen bleiben. Noch seien sie schließlich "nur" in Bedrängnis. Die Alarmglocken dürften in den Vorstandsetagen aber schrillen.Die Zeiten der politischen und gesellschaftlichen Unantastbarkeit scheinen vorbei zu sein, so die Experten der "BÖRSE am Sonntag". (Analyse vom 23.03.2018)Börsenplätze Facebook-Aktie:XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:127,50 EUR -3,56% (26.03.2018, 11:44)