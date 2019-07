XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (01.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Martin Weiß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Allen Unkenrufen zum Trotz marschiere Facebook unbeirrt in Richtung der 200-Dollar-Marke. Ein neuer Geschäftszweig könnte Milliarden Dollar zusätzlich in die Kassen spülen, heiße es und es ist nicht die neue Kryptowährung Libra.Facebook zünde die nächste Stufe für die Monetarisierung seiner Instagram-App. Einer offiziellen Mitteilung zufolge werde bei der Benutzung der Funktion Instagram Explore zukünftig Werbung eingeblendet. Weil Facebook um das sensible Thema wisse, verspreche der Konzern, dass die Hauptseite werbefrei bleibe. Aktuell würden rund 50 Prozent der mehr als eine Milliarde Nutzer von Instagram die Funktion Explore nutzen, um die Plattform nach weiteren Inhalten zu durchsuchen. "Facebook erfüllt 3 von 4 Anforderungen, um Explore erfolgreich zu vermarkten", schreibe Morgan Stanley in einer aktuellen Studie.Zu den Erfolgsfaktoren würden die Analysten neben der reinen Nutzerzahl auch die Zeit, die Nutzer auf der Seite verweilen würden, das Ansprechverhalten auf die Werbung, und ob die Werbeform innovativ sei, zählen."Der Aktionär" bleibe bullish für die Facebook-Aktie. Klappe der Sprung über die 200-Dollar-Marke, notiere das Papier auf dem höchsten Stand seit rund einem Jahr. Neben der Kernplattform entwickelt sich Instagram immer mehr zu einem Goldesel, dessen Wert "Der Aktionär" in einem Abspaltungszenario auf 100 bis 120 Milliarden Dollar schätzt, so Martin Weiß. (Analyse vom 01.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: