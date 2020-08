Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (26.08.2020/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktie könnte noch weiter ansteigen - ChartanalyseDie Facebook-Aktie (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) fiel am 18. März 2020 nach einem kurzen, aber heftigen Abverkauf auf ein Tief bei 137,10 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dort sei die Facebook-Aktie wieder nach oben gedreht. Am 30. April habe sie ihren Abwärtstrend seit dem Allzeithoch aus dem Januar 2020 bei 224,20 USD durchbrochen. Am 20. Mai sei der Wert erstmals auf ein neues Allzeithoch geklettert. Anschließend habe der Aktienkurs zwar weiter angezogen, sei aber von einer obere Pullbacklinie eingebremst worden. Am 6. August sei es zum Ausbruch über diese Trendlinie gekommen.Die Aufwärtsbewegung in der Facebook-Aktie sei also intakt und frisch bestätigt. Daher könnte der Aktienkurs in den nächsten Tagen und Wochen noch weiter ansteigen. Ein mögliches Ziel läge bei ca. 305,35 USD. Sollte die Aktie allerdings unter das letzte Konsolidierungstief bei 255,13 USD abfallen, würden Abgaben in Richtung 234,89 und 224,20-218,62 USD drohen. (Analyse vom 26.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link