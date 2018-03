Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (05.03.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social Media-Anbieters Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) zu kaufen.Die Werbeausgaben für soziale Netzwerke würden steigen - die Kurse von Facebook, Snap und Twitter ebenso. Unangefochten auf Platz Nummer 1 der sozialen Netzwerke bleibe die Firma von Mark Zuckerberg. Selbst wenn die Rivalen annähernd doppelt so schnell wachsen würden - Facebook dürfte noch einige Jahre der absolute King of Social-Media bleiben. Der Konzern rangiere weit - sehr weit - vor der Konkurrenz. Allein die Userzahlen seien bombastisch: Knapp ein Drittel der Weltbevölkerung nutze Facebook, dabei verfüge nur die Hälfte aller Menschen über einen Internetzugang. Werbung in sozialen Medien bleibe ein boomendes Geschäft.Der Marktführer Facebook könne im Vergleich zur Konkurrenz am stärksten vom wachsenden Gesamtmarkt profitieren. Dank Instagram gelinge es dabei auch den Großteil der zweiten Generation an Social-Media-Nutzern einzufangen. Die Neuerungen im Newsfeed dürften zwar mittelfristig zu Turbulenzen führen - langfristig bleibe die Facebook-Aktie aber ein klarer Kauf.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät die Gewinne bei der Facebook-Aktie laufen zu lassen. Das Kursziel laute 250,00 Euro. (Analyse vom 05.03.2018)