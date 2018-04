NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

USD 165,04 +4,50% (10.04.2018, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (11.04.2018/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Facebook-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Facebook-Aktie (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) charttechnisch unter die Lupe.Anfang 2014 habe die Facebook-Aktie einen stabilen Haussetrendkanal etabliert, der in der Vergangenheit bereits mehrfach seine Relevanz unter Beweis gestellt habe. Aktuell könnte dies nun wieder der Fall sein. Doch der Reihe nach: Das Allzeithoch von Anfang Februar (195,32 USD) habe sich als Ausgangspunkt einer Atempause erwiesen, die aktuell die untere Begrenzung des eingangs beschriebenen Aufwärtstrends (akt. bei 150,62 USD) zur Disposition stelle. Im Zusammenspiel mit der 90-Wochen-Linie (akt. bei 151,76 USD) und einem Fibonacci-Level (148,21 USD) entstehe hier ein wichtiges Haltecluster. Auf dieser Basis habe das Papier zuletzt ein "Hammer"-Umkehrmuster und einen "doji" ausgeprägt, wobei letzterer zusätzlich als "inside candle" daherkomme. Damit sei (bisher) kein nennenswertes charttechnisches Porzellan zerschlagen worden und der Technologietitel dürfte seine grundsätzliche Haussetendenz nun wieder aufnehmen. Ein erstes Ziel ergebe sich dabei aus den Tiefs bei rund 168 USD, ehe das Abwärtsgap vom März (177,17 USD zu 181,11 USD) geschlossen werden könnte. Als Stopp-Loss auf der Unterseite könnten Investoren die o. g. Bastion bei rund 150 USD heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 11.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:133,40 EUR +2,62% (11.04.2018, 09:14)Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:133,35 EUR -0,19% (11.04.2018, 09:30)