Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (30.01.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social Media-Anbieters Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) zu kaufen.Am Mittwoch nach US-Börsenschluss lege der Internetgigant seine Q4-Zahlen vor. Diese drei Faktoren dürften die Kursbewegungen beeinflussen: Wachstum und Preise der Werbeanzeigen, Änderungen im Newsfeed und steigende Investitionsausgaben.Facebook investiere viel in die Qualität des Newsfeeds - langfristig sei dies der einzige Weg, wie das soziale Netzwerk die User auf der Plattform halten könne. Bereits jetzt seien sinkende Nutzerinteraktionen auf Facebook festzustellen. Sicherlich, dürften darunter wichtige Kennzahlen wie Umsatz- und Gewinnwachstum leiden. Doch kurzfristige Schwächen in der Bilanz, um 2,07 Milliarden Kunden weiterhin an sich zu binden, klinge nach einem fairen Tausch.Die Zeiten in denen das neue und außergewöhnliche soziale Netzwerk die Welt erobert habe, würden sich dem Ende zuneigen. Jetzt heiße es neue Wege finden, die gigantische Nutzermacht zu monetarisieren. Den Investoren werde dieser Vorzeichenwechsel langsam bewusst. Wie sie darauf reagieren würden, lasse sich nicht vorhersagen - doch es könnte holprig werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: