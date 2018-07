Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

157,74 EUR -15,25% (26.07.2018, 08:50)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

USD 217,50 +1,32% (25.07.2018, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (26.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Die EU-Datenschutzverordnung und der Skandal um Cambridge Analytica hat beim US-Konzern deutliche Spuren hinterlassen. In Europa sei die Zahl der täglich und monatlich aktiven Nutzer nach Greifen der neuen Datenschutz-Regeln zurückgegangen. Der am Mittwochabend veröffentlichte Quartalsumsatz habe die Analystenerwartungen und verfehlt auch die Prognose des Unternehmenschefs sei schwächer als erwartet gewesen. Nachbörslich sei die Facebook-Aktie um mehr als 20% eingebrochen. Damit habe der Börsenwert von Facebook innerhalb weniger Stunden um mehr als 100 Mrd. USD verloren.Die Facebook-Aktie dürfte am Donnerstag in Deutschland nur noch knapp über dem Stopp des Anlegermagazins bei 140 Euro eröffnen. Diesen sollten Anleger im Auge behalten, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:184,94 EUR +0,89% (25.07.2018, 17:35)