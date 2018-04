Kursziel

Facebook-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 168 Hold Stifel Nicolaus Scott Devitt 23.04.2018 230 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 20.04.2018 200 Buy Deutsche Bank Lloyd Walmsley 20.04.2018 250 Buy Mizuho Securities USA James Lee 19.04.2018 205 Buy Goldman Sachs Heather Bellini 18.04.2018 170 Market perform BMO Capital Markets Daniel Salmon 16.04.2018 210 Outperform Cowen and Company John Blackledge 12.04.2018 214 Buy Argus Research Joseph Bonner 12.04.2018 225 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 11.04.2018 230 Outperform Wells Fargo Advisors Ken Sena 11.04.2018 220 Buy Citigroup Mark May 11.04.2018 242 Overweight J.P. Morgan Securities Douglas Anmuth 10.04.2018 215 Buy Jefferies & Co Brent Thill 08.04.2018 138 Sell Pivotal Research Group - 02.04.2018 210 Buy BofA Merrill Lynch Research Justin Post 28.03.2018 230 Strong buy Raymond James Aaron Kessler 28.03.2018 215 Buy Aegis Capital Thomas Hofmann, Mirko Maier 28.03.2018 200 Kaufen Nord LB Alexander Zienkowicz 27.03.2018 260 Outperform Wedbush Securities Michael Pachter 26.03.2018 198 Buy Morningstar - 26.03.2018 210 Outperform Robert W. Baird - 26.03.2018 245 Overweight KeyBanc Capital Markets Andy Hargreaves 21.03.2018 200 Outperform Macquarie Research Benjamin Schachter 20.03.2018 215 Buy UBS Eric Sheridan 20.03.2018 240 Buy MKM Partners Rob Sanderson 14.02.2018 225 Overweight Barclays Ross Sandler 02.02.2018 230 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 01.02.2018 225 Overweight Atlantic Equities James Cordwell 01.02.2018 225 Overweight Atlantic Equities James Cordwell 01.02.2018 240 Buy Canaccord Adams - 01.02.2018 240 Buy Canaccord Adams - 01.02.2018

XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

137,14 EUR +1,40% (23.04.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

137,33 EUR +1,58% (23.04.2018, 19:37)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

USD 167,03 +0,45% (23.04.2018, 19:24)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (23.04.2018/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 260,00 oder 138,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Facebook-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Facebook Inc. wird am 25.04.2018 die Zahlen für das erste Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Facebook-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Wedbush Securities, Michael Pachter, in einer Aktienanalyse vom 26.03.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat sein "outperform"-Votum für die Facebook-Aktie mit einem Kursziel von 260,00 USD bestätigt. Pachter gehe davon aus, dass Facebook Inc. die Diskussionen um den Datenskandal im Hinblick auf Cambridge Analytica überstehen werde. Facebook werde weiterhin in verschiedene Initiativen investieren, wobei das meiste Geld in Bereiche fließen dürfte, die in den kommenden Jahren für ein substanzielles EBITDA-Wachstum sorgen würden, so der Analyst.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die Facebook-Aktie kommt von Stifel Nicolaus und liegt bei 168,00 USD. Scott Devitt, Aktienanalyst von Stifel Nicolaus, hat in einer Aktienanalyse vom 23.04.2018 sein "hold"-Votum bestätigt. Er schätze den Q1/18-Umsatzanstieg bei Facebook Inc. gegenüber dem Vorjahresanstieg auf 42% (rund 11,43 Mrd. USD). Negative Nutzungstrends in Nordamerika und Europa seien weiterhin zu beobachten. Die Annahmen des Marktes über das zukünftige Nutzungsverhalten könnten zu optimistisch sein, so Devitt. Die Regulierung, das Konsumentenvertrauen und das Nutzerengagement seien Aspekte, die derzeit mit erhöhten Risiken verbunden seien.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Facebook-Aktie?