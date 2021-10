Kursziel

Facebook-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 500,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 18.10.2021 450,00 Outperform Evercore ISI Mark Mahaney 15.10.2021 466,00 Strong buy Tigress Financial Partners Ivan Feinseth 13.10.2021 450,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 07.10.2021 350,00 Hold DZ BANK Ingo Wermann 05.10.2021 405,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 30.09.2021 425,00 Outperform RBC Capital Markets Brad Erickson 30.09.2021 390,00 Outperform Robert W. Baird Colin Sebastian 22.09.2021 425,00 Outperform BMO Capital Markets Daniel Salmon 22.09.2021 400,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 22.09.2021 440,00 Buy Jefferies Brent Thill 17.09.2021 455,00 Buy Goldman Sachs Eric Sheridan 12.09.2021 300,00 Reduce HSBC Nicolas Cote-Colisson 09.09.2021 400,00 Neutral Rosenblatt Securities Mark Zgutowicz 01.09.2021 381,00 Neutral Arete Research Rocco Strauss 23.08.2021

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden.







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 500,00 oder 300,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Facebook-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Facebook Inc. wird am 25.10.2021 die Zahlen für das dritte Quartal 2021 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Facebook-Aktie anbetrifft, hat Stephen Ju, Analyst der Credit Suisse, den Titel in einer Aktienanalyse vom 18.10.2021 weiterhin mit dem Rating "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 500,00 USD belassen. Ju habe seine Prognosen für den bereinigten Gewinn je Aktie bis 2022 minimal nach unten angepasst. Trotz zuletzt negativer Schlagzeilen hätten die Werbekunden das Social-Media-Portal nicht boykottiert. Vielmehr profitiere das Unternehmen von steigenden Preisen für die im Auktionsverfahren vergebenen Werbeplätze.Die niedrigste Kursprognose für die Facebook-Aktie kommt von HSBC. Analyst Nicolas Cote-Colisson hat in einer Analyse vom 09.09.2021 den Titel unverändert mit dem Votum "reduce" bewertet. Das Kursziel von 275,00 auf 300,00 USD erhöht. Die globale behördliche Kontrolle gegen das Unternehmen "geht nicht ab", so Cote-Colisson. Der digitale Werbemarkt "bleibt jedoch lebhaft und Facebook die Anlaufstelle für Werbetreibende", habe der Analyst gesagt. Er habe das Kursziel der Aktie erhöht, um die zeitlichen Verzögerungen des Prozessrisikos widerzuspiegeln.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Facebook-Aktie?Börsenplätze Facebook-Aktie: