Facebook-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 315,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 28.10.2020 340,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Justin Patterson 26.10.2020 330,00 Buy Mizuho Securities USA James Lee 26.10.2020 303,00 Buy Goldman Sachs Heather Bellini 21.10.2020 322,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 20.10.2020 320,00 Buy Jefferies Brent Thill 19.10.2020 325,00 Buy Deutsche Bank Lloyd Walmsley 12.10.2020 300,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 22.09.2020 295,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 18.09.2020 330,00 Buy UBS Eric Sheridan 24.08.2020

233,65 EUR -2,40% (28.10.2020, 22:26)



230,75 EUR -2,90% (28.10.2020, 17:35)



267,67 USD -5,51% (28.10.2020, 21:30)



US30303M1027



A1JWVX



FB2A



FB



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (28.10.2020/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 340,00 oder 295,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Facebook-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Facebook Inc. wird am 29.10.2020 die Zahlen für das dritte Quartal 2020 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Facebook-Aktie anbetrifft, hat Justin Patterson, Analyst von KeyBanc Capital Markets, den Titel in einer Aktienanalyse vom 26.10.2020 weiterhin mit dem Rating "overweight" eingestuft. Das Kursziel wurde von 330,00 auf 340,00 USD angehoben. Der Analyst sehe auch in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 robuste Werbeausgaben. Unternehmen, die auf Performance-Werbung ausgerichtet seien, würden laut Patterson ein nachhaltigeres Wachstum verzeichnen.Die niedrigste Kursprognose für die Facebook-Aktie kommt von Morgan Stanley. Analyst Brian Nowak hat in einer Analyse vom 18.09.2020 den Titel unverändert mit dem Votum "overweight" bewertet. Das Kursziel wurde von 285,00 auf 295,00 USD erhöht. Die Umfrage des Unternehmens habe ergeben, dass 12% der befragten Amerikaner bereits täglich Instagram-Rollen verwenden würden und 34% monatlich. Die Alphawise-Umfrage habe außerdem ergeben, dass 8% der Umfrageteilnehmer bereits täglich und 28% monatlich Instagram Shopping nutzen würden, so Nowak. Diese Produkte sowie der Facebook-Marktplatz könnten den Umsatz von 2021 um 3 Mrd. USD steigern, schätze Nowak, der seine Schätzungen für 2020 angesichts der schnelleren Erholung in der Werbung ebenfalls erhöht habe.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Facebook-Aktie?Börsenplätze Facebook-Aktie: