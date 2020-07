Kursziel

Facebook-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 270,00 Buy Mizuho Securities USA James Lee 28.07.2020 275,00 Buy Deutsche Bank Lloyd Walmsley 28.07.2020 250,00 Outperform Wedbush Securities Michael Pachter 27.07.2020 260,00 Buy Stifel John Egbert 27.07.2020 265,00 Buy Goldman Sachs Heather Bellini 21.07.2020 305,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 20.07.2020 290,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 15.07.2020 275,00 Overweight Barclays Ross Sandler 13.07.2020 230,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 30.06.2020 275,00 Buy Citigroup Jason Bazinet 30.06.2020 300,00 Outperform Robert W. Baird Colin Sebastian 25.06.2020 250,00 Buy Jefferies Brent Thill 20.05.2020 260,00 Kaufen DZ BANK Ingo Wermann 20.05.2020 242,00 Buy UBS Eric Sheridan 19.05.2020 271,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Mahaney 29.04.2020

Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

196,70 EUR +0,04% (29.07.2020, 17:37)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

196,90 EUR -1,70% (29.07.2020, 17:18)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

231,64 USD +0,66% (29.07.2020, 17:22)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (29.07.2020/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 305,00 oder 230,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Facebook-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Facebook Inc. wird am 30.07.2020 die Zahlen für das zweite Quartal 2020 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Facebook-Aktie anbetrifft, hat Stephen Ju, Analyst der Credit Suisse, den Titel in einer Aktienanalyse vom 20.07.2020 weiterhin mit dem Rating "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 258,00 auf 305,00 USD angehoben. Der Analyst rechne nun bei dem Online-Netzwerk mit geringerem Investitionsausgaben in diesem Jahr. Dem neuen Kursziel lägen jetzt Prognosen bis Ende 2021 zugrunde.Die niedrigste Kursprognose für die Facebook-Aktie kommt von Morgan Stanley. Analyst Brian Nowak hat in einer Analyse vom 30.06.2020 den Titel unverändert mit dem Votum "overweight" bewertet. Das Kursziel wurde bei 230,00 USD belassen. Der Analyst schätze, dass sich bis heute etwa 250 Werbetreibende, aber nur 13 der 100 größten Werbetreibenden in den USA, einem Werbeboykott ausgewählter Social-Media-Plattformen wie Facebook und Twitter angeschlossen hätten. Nowak, der glaube, dass die Werbedollar-Basis von Facebook stark diversifiziert sei und ein "unglaublich starkes" transaktionsgesteuertes Anzeigenprodukt mit direkter Reaktion aufweise, sei der Ansicht, dass diese Schlüsselpunkte die wesentlichen Auswirkungen des Boykotts minimieren könnten. Er würde die Facebook-Aktien inmitten der Schwäche kaufen. Nowak füge hinzu, dass er der Meinung sei, dass die potenziellen Auswirkungen auf Twitter wahrscheinlich größer seien, da es eine wesentlich geringere Gesamtbasis an Werbekonten habe.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Facebook-Aktie?Börsenplätze Facebook-Aktie: