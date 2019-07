Kursziel

Facebook-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 228,00 Buy Goldman Sachs Heather Bellini 22.07.2019 240,00 Overweight Barclays Ross Sandler 10.07.2019 230,00 Buy Jefferies & Co Brent Thill 01.07.2019 225,00 Buy Loop Capital Alan Gould 01.07.2019 146,00 Verkaufen Independent Research Markus Friebel 28.06.2019 210,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 27.06.2019 230,00 Buy Deutsche Bank Lloyd Walmsley 27.06.2019 215,00 Buy SunTrust Robinson Humphrey Youssef Squali 19.06.2019 220,00 Outperform JMP Securities Ronald Josey 19.06.2019 250,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Mahaney 18.06.2019 245,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 18.06.2019 - Hold Needham & Co Laura Martin 17.06.2019 210,00 Buy MoffettNathanson Michael Nathanson 12.06.2019 242,00 Buy Rosenblatt Securities Mark Zgutowicz 04.06.2019 220,00 Buy Pivotal Research Michael Levine 31.05.2019 245,00 Buy China Renaissance Ella Ji 25.04.2019

Börsenplätze Facebook-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

181,26 EUR +1,42% (23.07.2019, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

181,28 EUR +0,47% (23.07.2019, 19:44)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

201,11 USD -0,60% (23.07.2019, 19:30)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (23.07.2019/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 250,00 oder 146,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Facebook-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Facebook Inc. wird am 24.07.2019 die Zahlen für das zweite Quartal 2019 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Facebook-Aktie anbetrifft, hat Mark Mahaney, Aktienanalyst von RBC Capital, den Titel in einer Aktienanalyse vom 18.06.2019 weiterhin mit dem Rating "outperform" eingestuft. Das Kursziel laute unverändert 250,00 USD. Die Markteinführung von Libra, einer eigenen Währung, markiere in der Unternehmensgeschichte von Facebook möglicherweise einen wichtigen Wendepunkt, so Mahaney. Im Hinblick auf den Umfang und die Bedeutung könnte die neue finanzielle Infrastruktur mit Apple's Markteinführung von iOS vor mehr als einem Jahrzehnt verglichen werden.Die niedrigste Kursprognose für die Facebook-Aktie kommt von Independent Research. Markus Friebel hat in einer Aktienanalyse vom 28.06.2019 das Kursziel bei 146,00 USD bestätigt und den Titel unverändert mit "verkaufen" bewertet - aufgrund der überwiegenden Risiken (drohende Milliardenstrafzahlungen, Regulierungsvorgaben, Datenskandale und Strukturwandel bei Facebook) bei gleichzeitig nachlassender Wachstumsdynamik. Facebook arbeite an einer eigenen Währung namens Libra und wolle Bezahlfunktionen in seine Apps integrieren (erwarteter Start im nächsten Jahr). Seitdem erste Berichte über die Facebook-Währung Anfang Juni aufgetaucht gewesen seien, sei der Aktienkurs um rund 13% gestiegen. Die positive Kursreaktion verwundere nicht, da eine Facebook-Währung in Kombination mit den Milliarden an Nutzern von Facebook, Whatsapp und Instagram viel (Wachstums-)Fantasie mit sich bringe. So könnte der Konzern Nutzer noch stärker an seine Plattformen binden.Die Marktmacht der großen Technologiekonzerne werde jedoch weltweit zunehmend kritischer gesehen. So könnten Regulierungsvorgaben mögliche Wachstumsfantasien erheblich dämpfen. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass Libra signifikante Risiken für das weltweite Geld- und Finanzsystem mit sich bringe. Der Analyst rechne daher mit einem signifikanten regulatorischen Gegenwind.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Facebook-Aktie auf einen Blick: