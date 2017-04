ISIN Fabasoft-Aktie:

AT0000785407



WKN Fabasoft-Aktie:

922985



Ticker-Symbol Fabasoft-Aktie:

FAA



Kurzprofil Fabasoft AG:



Die Fabasoft AG (ISIN: AT0000785407, WKN: 922985, Ticker-Symbol: FAA) mit Sitz in Linz (Österreich) ist ein 1988 gegründeter Softwarehersteller und Cloud-Anbieter mit langjähriger Erfahrung im elektronischen Dokumenten- und Prozessmanagement. Die Softwareprodukte und Cloud-Produkte von Fabasoft sorgen für das einheitliche Erfassen, Ordnen, prozessorientierte Bearbeiten, sichere Aufbewahren und kontextsensitive Finden aller digitalen Geschäftsunterlagen.



Diese Funktionalitäten werden sowohl im Rahmen von On-Premises-Installationen in den Rechenzentren der Kunden als auch als SaaS- und Cloud-Services genutzt. Darüber hinaus bietet Fabasoft mit dem Appliance-Konzept eine bequeme und zeitsparende Möglichkeit, den Kunden standardisierte Gesamtsysteme (Hardware und Software) für die Nutzung in ihren Rechenzentren zur Verfügung zu stellen. Die Fabasoft Private Cloud, Mindbreeze InSpire (Link öffnet in einem neuen Fenster) sowie Secomo (Verschlüsselungssystem für Ende-zu-Ende-Verschlüsselung) stehen als solche Appliances zur Verfügung. (04.04.2017/ac/a/a)



Haar (www.aktiencheck.de) - Fabasoft-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie der Fabasoft AG (ISIN: AT0000785407, WKN: 922985, Ticker-Symbol: FAA) investiert zu bleiben.Anfang August hätten die Experten die Fabasoft-Aktie bei Kursen um 5 Euro zum Kauf empfohlen. Die Fabasoft-Aktie habe sich zwischenzeitlich um fast 70% verteuert und handle bei Kursen um 8,30 Euro. Die Gesellschaft stabilisiere das Umsatzvolumen und könne den Gewinn deutlich steigern. Nach neun Monaten, das Geschäftsjahr 2016/2017 ende per 31. März, habe das EBIT von 1,4 auf 2 Mio. Euro gesteigert werden können. Die Marge gehe steil aufwärts. Zu verdanken habe Fabasoft dies der Rakete Mindbreeze. Ein Spezialist für die Dokumentensuche. Seit Google die eigene Search Appliance eingestellt habe und diese nur noch in der Cloud anbiete, brumme das Geschäft bei Mindbreeze. Die Aktie würde wahrscheinlich noch viel höher notieren, wenn das Management in Sachen Investor Relations nicht ein völlig verschnarchter Laden wäre.Anleger sollten bei der Fabasoft-Aktie investiert bleiben, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 04.04.2017)Börse Frankfurt-Aktienkurs Fabasoft-Aktie:8,713 EUR 0,00% (04.04.2017, 08:01)