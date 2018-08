Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) ist ein global operierender Konzern mit deutschen Wurzeln, der Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten entwickelt, herstellt und vertreibt.



Zu den weltweit mehr als 100.000 Kunden zählen Automobilzulieferer und OEMs, Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau und Exploration, Luft- und Raumfahrt, Unternehmen des Energie-, Konstruktions- und Transportsektors, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Stahl-, Metall-, Zement-, Guss- und Schmiedeindustrie, aber auch Lebensmittel- und Glashersteller - und viele andere.



1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, firmieren heute unter dem Dach der FUCHS PETROLUB SE 57 operative Gesellschaften mit rund 5.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern. FUCHS ist heute der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. (31.08.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB mit guten Ausbruchschancen - ChartanalyseDie Aktie von FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) erreichte nach einer langen Rally im Juni 2017 ein Allzeithoch bei 51,91 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend habe die Aktie längere Zeit konsolidiert. Aber am 1. August 2018 sei der Ausbruch aus dieser Konsolidierung gelungen. Nach einem Hoch bei 50,05 EUR habe der Aufschwung für einige Tage gestoppt, aber dieses Hoch sei inzwischen durchbrochen worden. Aktuell nähere sich FUCHS PETROLUB dem Allzeithoch an.Die Chancen auf einen Ausbruch über 51,91 EUR stünden gut. Aber erst der tatsächliche Ausbruch stelle auch ein weiteres Kaufsignal dar. Gelinge die Ausbildung dieses Signals, dann wäre in den nächsten Tagen und Wochen eine weitere Aufwärtsbewegung in Richtung 53,90 und später ca. 58,95 EUR möglich. Sollte es allerdings zu einem Rückfall unter 50,05 EUR kommen, dann würden Abgaben bis ca. 47,98 EUR drohen. (Analyse vom 31.08.2018)