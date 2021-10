Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "FUCHS PETROLUB SE": Keine vorhanden.



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



Der FUCHS-Konzern (ISIN: DE000A3E5D64, WKN: A3E5D6, Ticker-Symbol: FPE3) entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit nahezu 6.000 Mitarbeiter in 58 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. (29.10.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE000A3E5D64, WKN: A3E5D6, Ticker-Symbol: FPE3), senkt aber das Kursziel von 51 auf 50 Euro.Für die ersten neun Monate 2021 habe der Mannheimer Konzern hohe Umsatz- und Ergebnissteigerungen im Vorjahresvergleich ausweisen und die Werte des von der Corona-Pandemie noch nicht beeinträchtigten Jahres 2019 übertreffen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.Allerdings hätten sich in Q3 bei den Ergebnisgrößen bereits deutliche Bremseffekte als Folge steigender Rohstoff- und Logistikkosten bemerkbar gemacht. Die zunehmende Bedeutung höherer Verkaufspreise bei der Umsatzentwicklung signalisiere aber Erfolge des Konzerns bei der Weitergabe der Kostensteigerungen. Dazu passe auch die Bestätigung des Ausblicks für das Gesamtjahr 2021.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie und reduziert das Kursziel von 51 auf 50 Euro. (Analyse vom 29.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link