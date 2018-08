XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) ist ein global operierender Konzern mit deutschen Wurzeln, der Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten entwickelt, herstellt und vertreibt.



Zu den weltweit mehr als 100.000 Kunden zählen Automobilzulieferer und OEMs, Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau und Exploration, Luft- und Raumfahrt, Unternehmen des Energie-, Konstruktions- und Transportsektors, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Stahl-, Metall-, Zement-, Guss- und Schmiedeindustrie, aber auch Lebensmittel- und Glashersteller - und viele andere.



1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, firmieren heute unter dem Dach der FUCHS PETROLUB SE 57 operative Gesellschaften mit rund 5.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern. FUCHS ist heute der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. (01.08.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) von 47 auf 48 Euro.Mit den Halbjahreszahlen habe der Mannheimer Konzern die Markterwartungen übertroffen, was an der Börse sehr gut angekommen sei, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. FUCHS PETROLUB habe bei anhaltend hohem organischem Wachstum davon profitiert, dass sich die negativen Währungseffekte im zweiten Quartal abgeschwächt hätten. Zwar habe sich in Q2 nicht nur der Umsatz, sondern auch das Ergebnis dynamischer als in Q1 entwickelt. Die Zuwächse des operativen Ergebnisses würden jedoch hinter den Erlössteigerungen zurückbleiben. Der Vorstand habe erneut seinen Ausblick für 2018 bekräftigt, erwarte allerdings offenbar auch ganzjährig eine Verringerung der EBIT-Marge. Die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie sei mittlerweile bereits recht anspuchsvoll bewertet.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfhelung für die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie bekräftigt und das Kursziel von 47 auf 48 Euro angehoben. (Analyse vom 01.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie: