Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:



XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

36,26 EUR +0,95% (09.04.2020, 12:09)



Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

36,50 EUR +2,18% (09.04.2020, 11:25)



ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE0005790430



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

579043



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



Der FUCHS-Konzern (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit mehr als 5.600 Mitarbeiter in 62 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. (09.04.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) von 37 auf 36 Euro.Der Mannheimer Konzern habe mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2019 die bereits am 20. Februar veröffentlichten vorläufigen Zahlen bestätigt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auch der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2020 sei beibehalten worden. Darin seien aber mögliche Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie noch nicht berücksichtigt worden, obwohl sie gerade mit Blick auf die besonders stark betroffene Automobilindustrie als wichtigster Nachfragerbranche für FUCHS PETROLUB nicht unerheblich sein dürften. Die Aktionäre sollten dennoch eine von 0,95 auf 0,97 Euro je Vorzugsaktie erhöhte Dividende erhalten. Die Hauptversammlung, die darüber beschließen müsse, sollte ursprünglich am 5. Mai 2020 stattfinden, sei dann angesichts des im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Coronavirus verhängten bundesweiten Veranstaltungsverbots auf die zweite Juni-Hälfte verschoben worden und solle nun doch am 5. Mai- allerdings als rein virtuelle Hauptversammlung abgehalten werdenThorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie bekräftigt und das Kursziel von 37 auf 36 Euro leicht reduziert. (Analyse vom 09.04.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der FUCHS PETROLUB SE: Keine vorhanden.