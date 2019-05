Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) ist ein global operierender Konzern mit deutschen Wurzeln, der Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten entwickelt, herstellt und vertreibt.



Zu den weltweit mehr als 100.000 Kunden zählen Automobilzulieferer und OEMs, Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau und Exploration, Luft- und Raumfahrt, Unternehmen des Energie-, Konstruktions- und Transportsektors, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Stahl-, Metall-, Zement-, Guss- und Schmiedeindustrie, aber auch Lebensmittel- und Glashersteller - und viele andere.



1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, firmieren heute unter dem Dach der FUCHS PETROLUB SE 57 operative Gesellschaften mit rund 5.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern. FUCHS ist heute der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. (09.05.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB: Jahresgewinne komplett abgegeben - AktienanalyseDer Schmierstoffhersteller FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) hat einen Fehlstart hingelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wegen der schwächelnden Nachfrage aus der Autoindustrie habe der Umsatz des MDAX-Konzerns im ersten Quartal bei 643 Mio. Euro stagniert. Ohne positive Währungseffekte wäre der Erlös konzernweit sogar leicht zurückgegangen. Weil zudem höhere Rohstoff- und Personalkosten angefallen seien, sei das Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Jahresvergleich um 16 Prozent auf 77 Mio. Euro abgesackt und damit deutlich stärker als von Analysten erwartet worden sei. Unter dem Strich sei der Überschuss um 18 Prozent auf 55 Mio. Euro gesunken.Zwar halte das Unternehmen an seinen Zielen für 2019 fest und rechne trotz des verkorksten Jahresauftakts weiterhin nur mit einem EBIT-Rückgang von fünf bis acht Prozent, bei einem Umsatzanstieg um zwei bis vier Prozent. So ganz scheinen Anleger dem Braten allerdings nicht zu trauen - auch weil FUCHS PETROLUB "trotz erschwerter Rahmenbedingungen" weiter kräftig in neue Werke, Mitarbeiter sowie Forschung und Entwicklung investieren will, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Allein für dieses Jahr seien dafür 180 Mio. Euro veranschlagt. Die Quittung: gut sieben Prozent Minus auf Wochensicht.Aus technischer Sicht habe die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie damit schwer Schlagseite. Denn nachdem der Abwärtsschub Ende März noch von der Unterstützung um 37 Euro aufgefangen worden sei, sei zuletzt auch dieses Niveau unterschritten worden. Auf der Suche nach der nächsten wichtigen Unterstützung rücke nun unweigerlich das Mehrjahrestief bei rund 34 Euro ins Blickfeld. Sollte auch diese Marke fallen, droht ein weiterer Abverkauf, so Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 18/2019)Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:34,70 EUR -0,86% (09.05.2019, 10:50)