Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

34,64 EUR +1,11% (10.07.2019, 11:58)



ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE0005790430



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

579043



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) ist ein global operierender Konzern mit deutschen Wurzeln, der Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten entwickelt, herstellt und vertreibt.



Zu den weltweit mehr als 100.000 Kunden zählen Automobilzulieferer und OEMs, Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau und Exploration, Luft- und Raumfahrt, Unternehmen des Energie-, Konstruktions- und Transportsektors, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Stahl-, Metall-, Zement-, Guss- und Schmiedeindustrie, aber auch Lebensmittel- und Glashersteller - und viele andere.



1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, firmieren heute unter dem Dach der FUCHS PETROLUB SE 57 operative Gesellschaften mit rund 5.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern. FUCHS ist heute der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. (10.07.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) von 38 Euro auf 36 Euro.Nachdem in H1/2019 (vorläufige Daten) der Umsatz um 1% y/y gesunken sei (Q1/2019: +/-0% y/y) und das EBIT um knapp 20% y/y eingebrochen sei (Q1/2019: -16% y/y) sowie keine Marktbelebung für das H2 erkennbar sei, habe der Schmierstoff-Hersteller eine Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr veröffentlicht. Bisher habe FUCHS PETROLUB für das Geschäftsjahr 2019 ein Umsatzwachstum von 2% bis 4% y/y sowie einen EBIT-Rückgang von 5% bis 8% y/y prognostiziert. Eine neue Guidance wolle das Unternehmen erst am 01.08. bekannt geben.Die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie habe in den letzten Wochen (1 Monat: -3%) einen moderaten Kursrückgang verzeichnet und sich damit schwächer als der MDAX (-5 Pp) entwickelt. Diermeier habe seine Erwartungen gesenkt (u.a. Ergebnis je Vorzugsaktie 2019e: 1,73 (alt: 1,87) Euro; Ergebnis je Vorzugsaktie 2020e: 1,86 (alt: 1,93) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie unverändert mit dem Rating "halten". (Analyse vom 10.07.2019)Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:34,62 EUR +1,11% (10.07.2019, 11:45)