XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

37,82 EUR -1,25% (30.07.2020, 13:38)



Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

37,80 EUR -1,31% (30.07.2020, 13:46)



ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE0005790430



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

579043



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



Der FUCHS-Konzern (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit mehr als 5.600 Mitarbeiter in 62 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. (30.07.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB: Gewinn schmiert ab - AktienanalyseDie Corona-Krise hat auch vor FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) nicht Halt gemacht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Vor allem die träge Autokonjunktur mache dem Schmierstoffhersteller zu schaffen. Gemäß vorläufigen Zahlen habe der Umsatz in den ersten sechs Monaten 14 Prozent gelegen, das EBIT sogar 29 Prozent unter dem Vorjahr. Das Unternehmen rechne daher auch im Gesamtjahr mit einem deutlichen Gewinnrückgang. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen werde um rund 25 Prozent sinken, habe FUCHS gewarnt. Und selbst das sei alles andere als sicher. Denn die Auswirkungen der Krise auf die Lieferketten, Produktion und Kundennachfrage seien weiterhin nicht verlässlich einschätzbar, so die Mannheimer. Zudem könne sich eine zweite Pandemiewelle und ein hiermit einhergehender weiterer rezessionsbedingter Nachfragerückgang negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens auswirken.In der aktuellen Jahresprognose sei dies nicht berücksichtigt. Wenn die Börse eines nicht möge, dann sei es Unsicherheit. Die Erholung der im MDAX notierten Vorzüge sei daher am Widerstand bei 38 Euro zum Erliegen gekommen. Gehe man nach den Analysten, stünden die Kursgewinne der vergangenen Wochen ohnehin auf wackligen Beinen. Unter den 14 Experten, die FUCHS PETROLUB covern würden, gebe es nur eine einzige Kaufempfehlung - und deren Kursziel lasse mit 39 Euro gerade mal noch 1,7 Prozent Luft nach oben. Alle anderen würden empfehlen, das Papier zu halten oder zu verkaufen. (Ausgabe 30/2020)Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie: