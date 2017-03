XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



Der FUCHS-Konzern (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit rund 5.000 Mitarbeiter in 60 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. (21.03.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Der Aktienanalyst der Nord LB, Thorsten Strauß, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3).Der Konzern habe für 2016 Rekordzahlen beim Umsatz und den Ergebnissen vorlegen können, mit denen die Unternehmensprognosen erfüllt oder übertroffen worden seien. Für die Börse hätten sie jedoch keine Überraschung dargestellt, da bereits Mitte Februar die wichtigsten Eckdaten vorgelegt worden seien. Nachdem damals für 2017 lediglich weitere Umsatz- und Ergebnissteigerungen in Aussicht gestellt worden seien, habe der Vorstand nun seinen Ausblick für das laufende Jahr präzisiert. Die neue Guidance liege über den Marktprognosen, obwohl angesichts der Unternehmenserwerbe der jüngeren Vergangenheit eine leichte Verschlechterung der Umsatzrentabilität eingeplant werde.FUCHS PETROLUB beeindrucke weniger durch spektakuläre Wachstumssprünge als durch eine langjährige solide Expansion, an der die Aktionäre durch regelmäßige Dividendenanhebungen teilhaben würden. Derzeit erscheine Strauß der Titel allerdings fair bewertet.