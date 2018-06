Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Aktie:

FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790406, WKN: 579040, Ticker-Symbol: FPE) ist ein global operierender Konzern mit deutschen Wurzeln, der Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten entwickelt, herstellt und vertreibt.



Zu den weltweit mehr als 100.000 Kunden zählen Automobilzulieferer und OEMs, Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau und Exploration, Luft- und Raumfahrt, Unternehmen des Energie-, Konstruktions- und Transportsektors, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Stahl-, Metall-, Zement-, Guss- und Schmiedeindustrie, aber auch Lebensmittel- und Glashersteller - und viele andere.



1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, firmieren heute unter dem Dach der FUCHS PETROLUB SE 57 operative Gesellschaften mit rund 5.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern. FUCHS ist heute der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. (29.06.2018/ac/a/nw)







Am 29.06.2018 hat Mary-Ann Fuchs ein Paket von rund 500 FUCHS PETROLUB-Stammaktien zum Kurs von 39,95 EUR erworben, wobei das Transaktionsvolumen bei rund 19.975,00 EUR lag. Am gleichen Tag hat auch Anna-Louisa Fuchs 500 Stück zum Kurs von 40,4547 EUR gekauft. Das Transaktionsvolumen lag bei 20.227,35 EUR.Wie das Unternehmen am 16.05.2018 mitteilte, hat es in seinem Werk in Isando, Südafrika, eine Fettfabrik für acht Millionen EUR offiziell eröffnet. Die Fettfabrik mit modernster Technologie wird eine Vielzahl von Spezialfetten herstellen, die den steigenden Anforderungen der afrikanischen Kunden nach immer höherer Qualität gerecht werden. Zudem wird die Reaktionsfähigkeit von FUCHS im afrikanischen Markt erhöht."Die neue Anlage ist eine vollautomatisierte und hochmoderne Fettfabrik. Wir werden von dieser Anlage aus nicht nur den südafrikanischen Markt bedienen, sondern auch qualitativ hochwertige Fette in andere afrikanische Länder exportieren. In bestehende und neue Anlagen zu investieren, ist Teil unserer globalen Wachstumsinitiative, die auf Kapazitätserweiterung und technologischen Fortschritt ausgerichtet ist", betont Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender FUCHS PETROLUB SE.