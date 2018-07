Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) ist ein global operierender Konzern mit deutschen Wurzeln, der Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten entwickelt, herstellt und vertreibt.



Zu den weltweit mehr als 100.000 Kunden zählen Automobilzulieferer und OEMs, Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau und Exploration, Luft- und Raumfahrt, Unternehmen des Energie-, Konstruktions- und Transportsektors, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Stahl-, Metall-, Zement-, Guss- und Schmiedeindustrie, aber auch Lebensmittel- und Glashersteller - und viele andere.



1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, firmieren heute unter dem Dach der FUCHS PETROLUB SE 57 operative Gesellschaften mit rund 5.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern. FUCHS ist heute der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. (31.07.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktie nach Zahlen dynamisch ausgebrochen! ChartanalyseEtwas mehr als ein Jahr lang streckte die Aktie von FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) in einer breiten Konsolidierungsphase und verlor dabei 21 Prozent an Wert, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nach Vorlage der neuesten Quartalszahlen sei die Aktie regelrecht in den Himmel geschossen und habe sogar ihren kurzfristigen Abwärtstrend überwunden.Der Schmierstoffhersteller FUCHS PETROLUB habe im 1. Halbjahr einen Umsatz von 1,3 Mrd. Euro erzielt und bei den Analystenprognosen genau ins Schwarze getroffen. Das EBIT belaufesich auf 193 Mio. Euro, hier habe die Prognose der Experten bei lediglich 189,1 Mio. Euro gelegen. Der Nettogewinn habe von 134 Mio. Euro im Vorjahreszeitrauf auf 140 Mio. Euro gesteigert werden können. Der Ausblick für 2018 sei bestätigt worden.Bullische Flagge aufgelöstTechnisch präsentiere sich das Papier seit Sommer 2016 in einer interessanten Konstellation, die erste Aufwärtsbewegung bis Mitte letzten Jahres sei von 33,20 Euro erfolgt und habe auf ein Verlaufshoch von 51,91 Euro geführt. Anschließend habe sich die beschriebene Korrektur zurück auf das Niveau von 41,01 Euro eingestellt, heute sei der dynamische Ausbruch zur Oberseite erfolgt. Somit festige sich die Annahme einer bullischen Flaggenkonstellation, die sich mehr als ein Jahr im Aufbau befunden habe und über die Jahreshochs aus 2017 hinaus Kurspotenzial berge.Da das Wertpapier von FUCHS PETROLUB am Dienstag bereits eine große Strecke hinter sich gebracht habe und direkt am Widerstandsniveau von 48,00 Euro notiere, könne erst ein nachhaltiger Kursanstieg über dieses Niveau weiteres Aufwärtspotenzial zunächst bis in den Bereich von 49,50 Euro freisetzen, darüber sogar bis 50,87 Euro.Hohe Vola dürfte noch anhaltenAuf der Unterseite sei jetzt die Marke von 46,00 Euro entscheidend. Sollte dieses Niveau auf der Unterseite gebrochen werden, sei ein Rücklauf an die 200-Tage-Durchschnittslinie bei derzeit 45,18 Euro zu erwarten. Aber erst darunter dürften sich Verkäufer zunehmend durchsetzen und das Wertpapier von FUCHS PETROLUB in den Bereich von 43,00 Euro abwärts drücken. Dies hätte jedoch einen Wiedereintritt in den heute überwundenen Abwärtstrend zur Folge, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht 31.07.2018)