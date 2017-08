Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

Der FUCHS-Konzern (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit rund 5.000 Mitarbeiter in 60 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. (10.08.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hält in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q2-Zahlen an seinem bisherigen Anlagevotum für die Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) fest.Die Halbjahreszahlen des Mannheimer Konzern seien auf den ersten Blick recht gut ausgefallen, v.a. bezüglich der Umsatzentwicklung, so der Analyst in einer heute vröffentlichten. Bei genauerer Betrachtung falle allerdings auf, dass sich die Umsatzdynamik in Q2 gegenüber Q1 spürbar abgeschwächt habe, das betriebliche Ergebnis im Zeitraum April bis Juni im Vorjahresvergleich sogar rückläufig gewesen sei. Die Anhebung der Umsatzprognose für das Gesamtjahr könne den etwas zwiespältigen Eindruck nur bedingt verbessern. Bei bestätigtem Ergebnisausblick bedeute dies nämlich eine über das bisher angenommene Maß hinausgehende Margeneinengung. Da zudem die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie im historischen Vergleich bereits recht hoch bewertet ist, bleibt Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, trotz der zweifellos auch positiven Aspekte des Zwischenberichts bei seiner Halteempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 46 Euro. (Analyse vom 10.08.2017)