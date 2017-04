Kursziel

FUCHS PETROLUB-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 42 Halten NordLB Thorsten Strauß 21.03.2017 38 Verkaufen Independent Research Bernhard Weininger 21.03.2017 47 Accumulate Equinet Knud Hinkel 21.03.2017 40,20 Hold Berenberg Bank Andrew Heap 23.03.2017 38 Hold Deutsche Bank Uwe Schupp 24.03.2017 39 Reduce Kepler Cheuvreux Martin Rödiger 28.03.2017 49 Buy UBS Benedikt Orzelek 29.03.2017 50 Buy Warburg Research Oliver Schwarz 29.03.2017 40 Sell Baader Bank Markus Mayer 30.03.2017 47 Hold Commerzbank Michael Schäfer 25.04.2017



Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:



XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

47,435 EUR +0,67% (26.04.2017)



Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

47,50 EUR +0,51% (26.04.2017)



ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE0005790430



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

579043



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



Die FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit rund 5.000 Mitarbeiter in 60 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. (27.04.2017/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie der FUCHS PETROLUB AG (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) vor Quartalszahlen zu? 38 oder 50 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur FUCHS PETROLUB-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.FUCHS PETROLUB wird am 28. April seine Quartalszahlen präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der FUCHS PETROLUB-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Warburg Research, Oliver Schwarz, in seiner FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse vom 29.03.2017 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat das Wertpapier mit dem Rating "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde von 49,00 auf 50,00 Euro erhöht. Der Schmierstoffhersteller sei weiterhin stark unterwegs, so der Analyst.Die niedrigste Kursprognose für die FUCHS PETROLUB-Aktie kommt von Independent Research. Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, hat sein Votum für die Aktie am 21.03.2017 bei "verkaufen" belassen. Das Kursziel wurde von 37,00 Euro auf 38,00 Euro erhöht. Das endgültige Q4-Zahlenwerk sei ohne Überraschungen geblieben. Die Zielsetzung für das Gesamtjahr sei erreicht bzw. leicht übertroffen worden. Den qualitativen Ausblick für 2017 habe FUCHS PETROLUB präzisiert. Für den Weltschmierstoffmarkt erwarte der Konzern eine Fortsetzung der Entwicklung aus den Vorjahren.Von den Abnehmerbranchen dürfte vor allem der Maschinenbau wieder Wachstum verzeichnen, während in der für FUCHS PETROLUB wichtigen Automobilbranche eine Abschwächung der Wachstumsdynamik erwartet werde. Vor diesem Hintergrund seien die organischen Wachstumsaussichten für den Konzern nach Erachten des Analysten begrenzt. Auch wenn FUCHS PETROLUB in 2017 weitere Umsatz- und Ergebnissteigerungen erreichen dürfte, sei die aktuelle Bewertung nach Ansicht des Analysten fundamental nicht gerechtfertigt.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur FUCHS PETROLUB-Aktie auf einen Blick: