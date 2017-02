Kursziel

FUCHS PETROLUB-Aktie

(EUR) Rating

FUCHS PETROLUB-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 49 Buy Warburg Research Oliver Schwarz 20.02.2017 - Halten DZ BANK Heinz Müller 16.02.2017 42 Halten Nord LB Thorsten Strauß 16.02.2017 40 Hold Hauck & Aufhäuser Nils-Peter Gehrmann 16.02.2017 34 Sell Baader Bank Markus Mayer 16.02.2017 37 Verkaufen Independent Research Bernhard Weininger 16.02.2017 47 Accumulate Equinet Knud Hinkel 16.02.2017

Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

44,107 EUR -0,65% (22.02.2017)



ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE0005790430



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

579043



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS PETROLUB AG:



Die FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) wurde 1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet und ist heute ein Konzern von globaler Reichweite und unter den unabhängigen Unternehmen der weltweit größte Anbieter von Schmierstoffen.



FUCHS hält Spitzenpositionen: Mit einem vollständigen Sortiment von Schmierstoffen als Kernprogramm. Mit maßgeschneiderten Speziallösungen für verschiedene Marktnischen neben Standardprodukten. Mit umfassenden Beratungs- und Serviceleistungen.



FUCHS bietet Schmierstoffe für hunderte von Anwendungsgebieten - darunter Schmierstoffe für Auto- und Motorradfahrer, Gütertransport, Personenverkehr, Stahlindustrie, Bergbau, Fahrzeug- und Maschinenbau sowie die Bauwirtschaft und den Agrarbereich.



Die einheitliche Politik der Unternehmensgruppe in allen konzeptionellen und strategischen Fragen schöpft die Synergieeffekte optimal aus, die beim weltweiten Zusammenwirken der Einzelgesellschaften entstehen. Internationale Ressourcen werden so wirtschaftlich und wirksam eingesetzt, dass sie dem Kunden vor Ort unmittelbar zugutekommen.



Der Konzern beschäftigt in Europa und Übersee nahezu 4.000 Mitarbeiter in 50 operativ tätigen Gesellschaften. (23.02.2017/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie der FUCHS PETROLUB AG (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) nach Quartalszahlen zu? 34 oder 49 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur FUCHS PETROLUB-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.FUCHS PETROLUB hat am 16. Februar die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 präsentiert. Der Konzernumsatz stieg um 9% bzw. 188 Mio. EUR auf ein neues Rekordniveau von 2,3 Mrd. EUR. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2016 mit 371 Mio. EUR (342) das beste Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) und mit 260 Mio. EUR (236) auch das höchste Ergebnis nach Steuern der Unternehmensgeschichte. Das Ergebnis je Vorzugsaktie stieg auf 1,87 EUR (1,70). Die endgültigen Zahlen für 2016 wird FUCHS PETROLUB am 21. März 2017 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der FUCHS PETROLUB-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Warburg Research, Oliver Schwarz, in seiner FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse vom 20.02.2017 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat das Wertpapier weiterhin mit dem Rating "buy" bewertet und das Kursziel von 47,00 auf 49,00 Euro angehoben. Der Mannheimer Konzern sollte organisch noch weiter wachsen können, so der Analyst. Seine geänderten Annahmen würden die überraschend hohe Profitabilität im abgelaufenene Geschäftsjahr reflektieren. Auch diese Entwicklung sollte sich fortsetzen.Die niedrigste Kursprognose für die FUCHS PETROLUB-Aktie kommt von der Baader Bank. Markus Mayer, Aktienanalyst der Baader Bank, hat sein Votum für die Aktie am 16.02.2017 bei "sell" belassen. Das Kursziel werde weiterhin bei 34,00 EUR gesehen. Die Eckdaten des Unternehmens für 2016 hätten den im Januar publizierten ersten Indikationen entsprochen, so der Analyst. Der Ausblick für das Jahr 2017 sei so vage wie erwartet ausgefallen. Seine Einschätzung, dass der Schmierstoff-Hersteller wohl unter dem verschärften Wettbewerb leiden sollte, habe sich nicht geändert.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur FUCHS PETROLUB-Aktie?Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:44,22 EUR -0,34% (22.02.2017, 17:35)