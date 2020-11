Weitere Suchergebnisse zu "FTSE 100":

Bonn (www.aktiencheck.de) - Der britische FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) notiert noch rund 16 Prozent unter den Höchstständen im Februar, während der S&P 500 von Allzeithoch zu Allzeithoch eilt und der DAX seine Jahresverluste inzwischen fast aufgeholt hat, so die Analysten von Postbank Research.



Grund sei vor allem die hohe Gewichtung zyklischer Sektoren, die von der Rezession besonders hart getroffen worden seien. Energie-, Rohstoff- und Finanzwerte stünden für 36 Prozent des Index. Vorausschauend lasse dies den FTSE 100 jedoch interessant erscheinen, da sich diese Branchen im kommenden Jahr parallel zur britischen Wirtschaft erholen dürften. Analysten würden dem Index ein Gewinnwachstum von 45 Prozent in 2021 und von 20 Prozent in 2022 attestieren. Wegen der hohen Underperformance und den fortwährenden - wenngleich zuletzt etwas gesunkenen - Brexit-Risiken seien britische Aktien im europäischen Vergleich günstig bewertet. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) auf Basis der erwarteten Gewinne in 2022 liege bei 11,3. Der Abschlag zum STOXX 600 betrage 17,5 Prozent. (17.11.2020/ac/a/m)