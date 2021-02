Paris (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Brexit vollzogen ist, fokussieren sich Anleger bei Großbritannien wieder auf die harten Fakten - und hier vor allem auf die aktuelle Lage rund um die Corona-Pandemie, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Wirtschaft sollte wieder Fahrt aufnehmenSollten die Einschränkungen durch die Pandemie nun tatsächlich peu à peu wegfallen, dürfte vor allem der Konsum, aber auch die gesamte Wirtschaftsaktivität wieder an Dynamik gewinnen. Zwar habe der FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) in den vergangenen Tagen bereits an Wert zulegen können, doch bleibe der britische Aktienindex noch immer hinter dem Niveau der ersten Impf-Euphorie um den Jahreswechsel zurück. Diese Ausgangslage könnte sich für Investoren als günstige Einstiegschance erweisen. Die ersten Kinderkrankheiten des Brexits schienen abgeklungen, und die Pandemie sei auf dem Rückzug. Langfristig erschienen die Chancen für den FTSE 100 heute besser als vor sechs Wochen. (19.02.2021/ac/a/m)