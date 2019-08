Börsenplätze FRoSTA-Aktie:



Die Marke FRoSTA (ISIN: DE0006069008, WKN: 606900, Ticker-Symbol: NLM) ist Marktführer für Tiefkühlgerichte in Deutschland und verzichtet seit 2003 als erste Tiefkühlmarke konsequent in allen Gerichten auf den Zusatz von Farbstoffen, Aromen, Geschmacksverstärkern, Stabilisatoren und Emulgatoren. FRoSTA gibt es im Supermarkt und bietet neben den Klassikern wie Bami Goreng, Schlemmerfilets und Fischstäbchen auch viele weitere tiefgekühlte Gemüse-, Fisch- und Kräuterprodukte.



Die FRoSTA AG produziert in vier Werken, drei in Deutschland und einem in Polen. Heimische Gemüsesorten wie Erbsen, Spinat, Karotten und Kräuter werden in zwei Gemüseverarbeitungswerken, in Sachsen und in Rheinland-Pfalz, angebaut und unmittelbar nach der Ernte gewaschen, geschnitten und tiefgefroren. Weitere Informationen: http://www.frosta-ag.com (08.08.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FRoSTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Produzenten von Tiefkühlprodukten FRoSTA AG (ISIN: DE0006069008, WKN: 606900, Ticker-Symbol: NLM) unter die Lupe.Der Hype rund um pflanzenbasierte Burger habe die Aktie des US-Start-ups Beyond Meat nach oben katapultiert. Anleger würden auf die Story abfahren, mit dem Essen von grünen Patties statt Rindfleisch die Herzverfettung und nebenbei die Klimaerwärmung zu stoppen.Auch Nestlé sei erfolgreich auf den Fleischlos-Boom aufgesprungen. In Vergessenheit sei hingegen der deutsche Tiefkühlspezialist FRoSTA geraten. Zwar schätze auch die "Aktionär"-Redaktion, wenn es in der Mittagspause schnell gehen müsse, die gesunden Nasi-Goreng- oder Paella-Gerichte. Doch seit der Einführung des Reinheitsgebotes vor über 15 Jahren fehle der große Innovationssprung. Wäre nicht eine Hähnchen-Pfanne mit planzenbasierten Chicken-Stückchen eine leckere Alternative - und Grund genug für Investoren die Aktie wiederzuentdecken?"Der Aktionär" habe bei FRoSTA nachgefragt. Nein, man werde Beyond kurzfristig nicht nacheifern. Der Grund: Man halte seine Strategie für besser: "Da wir konsequent auf Zusatzstoffe und Aromen verzichten, kommen Fleischersatzprodukte wie von Beyond Meat für uns nicht in Frage. Es gibt aber auch bei uns viele Gerichte, die weder Fisch noch Fleisch enthalten."Zuletzt habe es einen Gewinnrückgang wegen steigender Rohstoffpreise gegeben. Das Problem habe sich nicht entschärft: "Das Thema der steigenden Preise ist weiterhin aktuell, betrifft allerdings nicht nur den Fisch sondern auch unser Gemüse."Frosta sei kein Wachstumswert wie Beyond Meat. Doch gerade für Value-Investoren das viel vernünftigere Investment. Während das US-Startup noch Verluste einfahre, sei FRoSTA profitabel und weise ein 2020er KGV von 13 auf. 2020 erziele Frosta mit 560 Millionen Euro deutlich mehr Umsatz als Beyond Meat mit 404 Millionen Dollar. Und jetzt komme der Hammer: Die Traditionsfirma FRoSTA werde an der Börse mit 0,4 Milliarden Euro bewertet, Beyond Meat jedoch mit 10,1 Milliarden Dollar. Das KUV von FRoSTA betrage 0,6, das des US-Highflyers 25 - also eine mehr als 40-mal so hohe relative Bewertung. FRoSTA werde dies ohne eigenen Patties-Burger nicht über Nacht ändern - doch auf lange Sicht würden die Hamburger ihren Weg nachhaltig weitergehen. Daran glaube auch Vorstand Ahlers, der erst gestern wieder für 27.000 Euro eigene FRoSTA-Aktien gekauft habe. (Analyse vom 08.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link