Börsenplätze FRIEDRICH VORWERK-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

29,98 EUR +6,61% (07.03.2022, 16:45)



XETRA-Aktienkurs FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

30,12 EUR +7,34% (07.03.2022, 16:35)



ISIN FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

DE000A255F11



WKN FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

A255F1



Ticker-Symbol FRIEDRICH VORWERK-Aktie:

VH2



Kurzprofil FRIEDRICH VORWERK Group SE:



FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich kritische On-Shore-Energieumwandlung und Energieinfrastruktur in Deutschland und Europa. In den Kernmärkten Erdgas, Strom und Wasserstoff bietet die Gruppe ihren Kunden verschiedene Lösungen für die Konzipierung, Realisierung und Inbetriebnahme von Energieinfrastruktur an und ermöglicht Energieversorgern, Netzbetreibern, Industrieunternehmen und Kommunen so den Betrieb komplexer Energienetze und -anlagen. (07.03.2022/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - FRIEDRICH VORWERK-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) weiterhin mit "kaufen" ein.Verzögerungen in der Umsatzlegung - auch wegen schlechtem Wetter in Q1/21 - und Verschiebungen von Projektvergaben hätten das FY2021 geprägt, schreiben die Aktienexperten von EQUI.TS GmbH. Schließlich sei die angepasste 21er Guidance erfüllt worden. Der Orderbestand sei zum 31.12.21 um 2% YoY auf EUR 313 Mio. gestiegen und habe zu Jahresbeginn mit dem EUR 70 Mio. Auftrag für eine Fernwärmeleitung in Hamburg einen zusätzlichen Impuls bekommen, führe die Research-Boutique weiter aus. Der 12M/21-Ordereingang habe zuvor per 31.12.21 rund EUR 285 Mio. erreicht, sei also um 9% YoY gesunken, schreiben die Aktienexperten in ihrer jüngsten Studie.Der Arbeitsvorrat sei rekordhoch, jetzt gelte es die Leistung auch abzuliefern.Am Wetter könne es in den ersten Monaten dieses Jahres wohl nicht liegen, so die Aktienexperten weiter.Ohne Zweifel, der mittelständisch geprägte Energie-Leitungs- und Anlagenbau stehe vor einem Wachstumsschub, denn die Energiewende brauche neue Leitungen, ob für Strom oder für Gas (Wasserstoff; LNG, "Stromautobahnen" etc.). Die aktuelle politische West-Ost-Krise in Europa wirke, was das betreffe, eher als Transformationskatalysator, so die Aktienexperten.Nach Meinung der Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH sei das Chancen-/Risiko-Verhältnis der MBB SE Tochtergesellschaft - trotz Zielkursanpassung - im positiven Terrain, weshalb die Analysten ihre "kaufen"-Empfehlung bestätigen. (Analyse vom 07.03.2022)